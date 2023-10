Weltweit demonstrieren Hunderttausende für die Palästinenser

London: Weltweit haben gestern Hunderttausende Menschen für Solidarität mit den Palästinensern demonstriert. Eine der größten Kundgebungen fand in London statt - dort kamen nach Polizeiangaben bis zu 70-Tausend Menschen zusammen, der Umzug verlief friedlich. In Berlin demonstrierten rund 4-Tausend Menschen. Kundgebungen gab es unter anderem auch in Rom, Kopenhagen, Stockholm und - trotz Verbots - in Paris. In München gingen am Nachmittag rund 5.000 Menschen auf die Straße und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Zum Teil wurden auch deutliche Vorwürfe gegen Israel laut, so war auf Plakaten unter anderem von einem Genozid an Palästinensern die Rede. Laut Polizei blieb die Kundgebung aber weitgehend friedlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 02:00 Uhr