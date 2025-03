Weltwasserbericht: UN warnen vor Folgen der Gletscherschmelze

Genf: Die Vereinten Nationen machen auf die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels vor allem auf Gebirgsregionen aufmerksam. Im Weltwasserbericht warnt die Bildungsorganisation Unesco, die Kombination aus steigenden Temperaturen, veränderten Niederschlagsmustern und schrumpfenden Gletschern bedrohe langfristig die Wasserversorgung von Millionen Menschen weltweit. Auch in Deutschland würden Flüsse durch das absehbare Verschwinden der Alpengletscher in Zukunft deutlich weniger Wasser führen, heißt es. Gebirge seien die "Wassertürme der Welt" - so die Unesco anlässlich des morgigen Weltwassertages.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2025 01:00 Uhr