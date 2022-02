Weltverbände schließen russische Sportler von Wettbewerben aus

Nachrichtenarchiv - 28.02.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zürich: Der Fußball-Weltverband FIFA will Russland offenbar wegen des Einmarsches in die Ukraine von seinen Wettbewerben suspendieren. Damit dürfte die russische Nationalmannschaft nicht an den Weltmeisterschafts-Playoffs im März und auch nicht bei der WM in Katar am Jahresende teilnehmen. Ein offizielles Statement der Fifa steht noch aus. Auch von der Europäischen Fußball-Union UEFA werden Sanktionen gegen russische Teams erwartet. Zuvor hatten bereits das Internationale Olympische Komitee und der Deutsche Olympische Sportbund den Ausschluss von Sportlern aus Russland und Belarus empfohlen. Die für den Sport zuständige Innenministerin Faeser rief alle Sportverbände auf, Russland aus allen Wettbewerben auszuschließen. Niemand könne jetzt noch so tun, als sei nichts passiert, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung" von morgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2022 18:00 Uhr