Weltuntergangsuhr steht weiter 90 Sekunden vor Mitternacht

Chicago: Die sogenannte Weltuntergangsuhr an der Universität Chicago ist heute neu gestellt worden: Die Zeiger stehen wie im Vorjahr auf 90 Sekunden vor Mitternacht und damit weiterhin so knapp vor dem symbolischen Weltuntergang wie nie zuvor. Damit wollen Forscher auf die Bedrohungen einer möglichen atomaren Eskalation im Ukrainekrieg, auf den Krieg im Gazastreifen und die Klimakrise aufmerksam machen. Die Vorstandsmitglieder der Organisation "Bulletin of the Atomic Scientists" entscheiden jährlich, auf welche Zeit die "Doomsday Clock" gestellt wird. Die Uhr wurde kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs geschaffen - damals standen die Zeiger auf sieben Minuten vor Mitternacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.01.2024 20:45 Uhr