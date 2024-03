Welttuberkulosetag: Neu-Erkrankungen in Bayern 2023 leicht gestiegen

Erlangen: In Bayern sind im vergangenen Jahr mehr Menschen an Tuberkulose erkrankt als 2022. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit anlässlich des Welttuberkulosetags mitteilt, sind im Freistaat 629 Fälle registriert worden. Im Jahr 2022 waren es 590. Insgesamt blieben die Zahlen auf einem niedrigen Niveau. Nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation erkranken weltweit rund zehn Millionen Menschen pro Jahr neu an Tuberkulose. Mehr als eine Million sterben an den Folgen der Krankheit.

