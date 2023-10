Weltsynode in Rom endet ohne konkrete Reformen

Rom: Das Treffen der katholischen Weltsynode im Vatikan ist ohne konkrete Fortschritte zu Ende gegangen. Die 40-seitige Abschlusserklärung wurde mit Zwei-Drittel-Mehrheit angenommen, blieb aber in strittigen Punkten vage - etwa bei der Frage, wie die Rolle von Frauen in der Kirche aufgewertet wird und ob die Diskriminierung von Homosexuellen aufhören soll. Die deutschen Teilnehmer zogen eine gemischte Bilanz. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Bätzing sagte, alle Fragen seien auf den Tisch gekommen, letztlich habe es aber an Mut gefehlt. Die katholischen Laien würdigten das Ergebnis der ersten Beratungsphase als Beginn eines Kulturwandels. Im nächsten Oktober soll Teil zwei der Synode folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 16:00 Uhr