Weltstars unterstützen WHO mit einem Benefizkonzert

18.04.2020 11:45 Uhr

Los Angeles: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen Weltstars am Abend bei einem virtuellen Benefizkonzert die WHO unterstützen und Spenden sammeln. Mit dabei sind mehr als 100 Musiker, darunter die Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder und die hessische Popband Milky Chance. Organisiert hat das Benefizkonzert die US-Sängerin Lady Gaga zusammen mit der Hilfsbewegung Global Citizen. Nach deren Angaben sind bereits im Vorfeld 35 Millionen Dollar an Spenden für die WHO zusammen gekommen. US-Präsident Trump hatte am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die WHO verkündet. Das Konzert mit dem Titel "One World - together at home" beginnt heute Abend um 20 Uhr. Um 02.00 Uhr nachts folgt dann eine US-Fernsehshow mit zahlreichen Weltstars. Das virtuelle Großereignis wird in den sozialen Medien, bei Streaming-Anbietern und in vielen Fernsehsendern gezeigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 11:45 Uhr