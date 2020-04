Weltstars singen bei Corona-Konzert

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Zahlreiche Weltstars aus der Musikbranche sammeln im Rahmen einer Internet-Show Geld für den Kampf gegen das Coronavirus. Den Auftakt der Sondersendung mit dem Titel "One World - Together at home" bildet ab 20 Uhr ein mehrstündiger Live-Stream, bei dem verschiedene Prominente zu Wort kommen. Das eigentliche Konzert beginnt um 2 Uhr nachts. Unter anderem treten die Rolling Stones, Billie Eilish, Taylor Swift, Paul McCartney, Elton John und Jennifer Lopez auf. Organisiert wurde das Event von der Aktivisten-Bewegung Global Citizen. Dabei sollen nicht nur Spenden für die Weltgesundheitsorganisation WHO gesammelt, sondern auch die Leistungen von Medizinern und Pflegekräften in der Corona-Krise weltweit gewürdigt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 19:45 Uhr