Weltstars singen bei Benefiz-Konzert

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Mit einem virtuellen Benefiz-Konzert sammeln Weltstars wie die Rolling Stones, Elton John oder Paul McCartney heute Abend Spenden für den Kampf gegen das Coronavirus. Unter dem Titel "One World: Together at Home" ist ein mehrstündiger digitaler Livestream im Internet zu sehen. Auch die hessische Popband Milky Chance tritt auf. In der Nacht folgt dann eine zweistündige globale TV-Show. US-Sängerin Lady Gaga hat die Aktion gemeinsam mit der Hilfsbewegung Global Citizen organisisert. Mit dem Konzert soll Geld für einen Fonds der Weltgesundheitsorganisation WHO gesammelt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 21:15 Uhr