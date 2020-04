Weltstars geben virtuelles Konzert in Corona-Zeiten

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Mit dem virtuellen Groß-Konzert "One World: Together at Home" haben sich Stars wie Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder oder Paul McCartney bei den vielen Helfern in der Corona-Pandemie bedankt. Die Musiker traten bei sich zuhause auf. Die vier Mitglieder der Rolling Stones etwa spielten jeder in seinem eigenen Wohnzimmer den Song "You can´t always get what you want". Die Show wurde weltweit im Internet übertragen. Auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker schalteten sich dazu. Den Ausklang mit einem gemeinsamen virtuellen Auftritt machten Lady Gaga, Céline Dion und der italienische Sänger Andrea Bocelli begleitet von dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang. Als einziger deutscher Vertreter trat die hessische Band Milky Chance auf mit ihren Hit "Stolen Dance". Nach Angaben der Veranstalter kamen umgerechnet mehr als 32 Millionen Euro für den Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 08:00 Uhr