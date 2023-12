Weltsicherheitsrat verschiebt Abstimmung über Gaza-Resolution erneut

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat die Abstimmung über eine Resolution zur Linderung der humanitären Not im Gazastreifen erneut verschoben. Sie soll nun heute stattfinden. Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte Text fordert eine Pause der Gewalt. Dadurch sollen mehr humanitäre Hilfslieferungen ermöglicht werden. Seit Tagen ringen die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates um den Wortlaut, um ein Veto des Israel-Verbündeten USA zu verhindern. Frankreichs Präsident Macron mahnte am Abend in einem Fernsehinterview den Schutz von Zivilisten und eine Feuerpause an. Den Terrorismus zu bekämpfen, bedeute nicht, alles in Gaza dem Erdboden gleichzumachen, so Macron. Unterdessen hat Israel nach UN-Angaben weitere großflächige Evakuierungen der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens angeordnet. Dort hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben ihre Angriffe gegen Hamas-Terroristen und deren Infrastruktur verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 07:00 Uhr