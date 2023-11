Weltsicherheitsrat verabschiedet bindende Resolution zu Feuerpausen im Gazastreifen

New York: Der Weltsicherheitsrat hat sich am späten Abend erstmals auf eine verbindliche Resolution zum Krieg zwischen Israel und der Hamas geeinigt. Das wichtigste UN-Gremium fordert mehrtägige Feuerpausen im Gazastreifen. Die USA, die als Schutzmacht Israels im Rat gelten, verzichteten auf ein Veto und enthielten sich der Stimme. Damit wächst der politische Druck auf die israelische Führung, ihren Militäreinsatz einzudämmen. Heute Abend hatte die Armee Videoaufnahmen von Waffen und militärischer Ausrüstung veröffentlicht, die im Lauf des Tages im al-Schifa-Krankenhaus in Gaza entdeckt worden sein sollen. Sie zeigen unter anderem automatische Gewehre, Munition, Granaten und Schutzwesten, die in Untersuchungsräumen des Krankenhauses gelagert worden seien, heißt es in der Mitteilung der Armee. Israel spricht von einem operativen Hauptquartier der Hamas in der Klinik. Die Terrormiliz dementierte die israelischen Vorwürfe umgehend.

