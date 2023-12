Weltsicherheitsrat fordert mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen

New York: Nach tagelangen Diskussionen hat der Weltsicherheitsrat eine Resolution zum Krieg im Nahen Osten verabschiedet. Darin fordert das Gremium, die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu verstärken. Israel wird wörtlich aufgefordert, "unverzüglich einen sicheren und ungehinderten humanitären Zugang in das Kriegsgebiet zu ermöglichen." Auch müssten Voraussetzungen für einen nachhaltige Einstellung der Gewalt geschaffen werden. Der Text konnte nun den Sicherheitsrat passieren, weil die USA als wichtigster Verbündeter Israels sich der Stimme enthielten. Unterdessen beklagen Hilfsorganisationen die dramatische Lage der Kinder im Gazastreifen. Nach Angaben von "Save the Children" sind täglich fast 12.000 Kinder in dem Kriegsgebiet auf der Flucht. Insgesamt seien es derzeit fast 900.000. Vor einer Hungersnot warnt Unicef. Davon seien rund eine Million Kinder bedroht. Es fehle an Wasser, Nahrung und Toiletten, so die UN-Hilfsorganisation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 18:45 Uhr