Weltsicherheitsrat berät über russische Angriffe auf ukrainische Energieversorgung

Nachrichtenarchiv - 23.11.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Vor dem Hintergrund massiver russischer Angriffe auf die Energieversorgung in der Ukraine ist der Weltsicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Allein heute wurden nach ukrainischen Angaben 70 Raketen und Drohen auf das Land abgefeuert. In der Hauptstadt Kiew sind inzwischen rund 80 Prozent der Haushalte ohne Wasser und Strom. Aber auch in allen anderen Landesteilen ist laut Energieministerium die überwältigende Mehrheit der Stromverbraucher betroffen. Präsident Selenskyj twitterte, die Ukraine fordere weiter eine resolute Antwort der internationalen Gemeinschaft auf diese Verbrechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2022 23:00 Uhr