Weltraumteleskop Hubble wird 30

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Vor 30 Jahren ist das legendäre Weltraumteleskop "Hubble" ins All gestartet. Die US-Raumfähre "Discovery" brachte das Teleskop am 24. April 1990 in eine Umlaufbahn um die Erde. Seitdem liefert "Hubble" nicht nur faszinierende Bilder der Planeten unseres Sonnensystems. Es spürt auch ferne Galaxien auf, und Sterneninseln, deren Licht für die Reise zur Erde mehr als 13 Milliarden Jahre braucht. Daten von "Hubble" bestätigten unter anderem auch die Theorie, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 11:15 Uhr