Weltraumkommando nimmt Dienst auf

Uedem: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat das Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. Die Einheit soll künftig Satelliten schützen und überwachen sowie gefährlichen Weltraumschrott beobachten. Außerdem fällt die militärische Aufklärung in ihren Zuständigkeitsbereich. Die Weltraumsysteme zählen zur kritischen Infrastruktur, die der Staat besonders schützen will. Das Kommando arbeitet am Standort des Zentrums Luftoperationen im nordrhein-westfälischen Uedem,

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.07.2021 11:45 Uhr