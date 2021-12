Weltraum-Teleskop James Webb ins All gebracht

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kourou: Eine Ariane-Trägerrakete hat das Weltraumteleskop "James Webb" vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ins All gebracht. In rund vier Wochen soll das Teleskop nach rund 1,5 Millionen Kilometern eine Umlaufbahn der Sonne erreichen und von dort seine Forschungsarbeit beginnen. Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über die Entstehung des Universums vor etwa 13 Milliarden Jahren. Das Teleskop, das nach einem früheren NASA-Direktor benannt wurde, löst das Hubble-Teleskop ab und soll viel tiefere Einblicke in das Universum ermöglichen. Entwicklung und Bau dauerten Jahrzehnte und kosteten rund 10 Milliarden Dollar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr