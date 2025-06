Weltkriegsbomben in Köln sind erfolgreich entschärft worden

Weltkriegsbomben in Köln sind entschärft: Die drei Blindgänger wurden am Abend von Experten unschädlich gemacht. Die stundenlange Sperrung der Innenstadt wurde aufgehoben. Mehr als 20.000 Kölner mussten ihre Wohnungen verlassen. In der Sperrzone lagen auch ein Krankenhaus, zwei Alten- und Pflegeheime, viele Museen und der Fernsehsender RTL.

