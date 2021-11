Weltkriegsbomben in Ansbach und Mühldorf sind entschärft

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ansbach: Bombenentschärfer haben unweit des Hofgartens einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen können. Wie das Ansbacher Rathaus mitteilte, musste der Frontzünder vor Ort gesprengt werden. Das sei aber ohne Zwischenfälle verlaufen. Etwa 2.700 Anwohner und unbekannte Zahl Beschäftigter konnten wieder in ihr Zuhause beziehungsweise an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Auch in Mühldorf am Inn haben Fachleute in einem Neubaugebiet eine Weltkriegsbombe entschärft. Von der Evakuierung waren laut Landratsamt rund 3.800 Mühldorfer betroffen gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 16:00 Uhr