Weltkriegsbombe in der Kölner Innenstadt ist erfolgreich entschärft

Köln: Die Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe in der Kölner Innenstadt ist am Morgen erfolgreich entschärft worden. Rund 5.000 Menschen können zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Busse und Bahnen fahren wieder. Der Blindgänger wird mit einem Kran geborgen und dann abtransportiert. Die Bombe war gestern bei Bauarbeiten in der südlichen Kölner Innenstadt entdeckt worden. Im Umkreis von 400 Metern waren alle Gebäude geräumt worden. Zuerst hieß es, der Blindgänger müsse noch in der Nacht entschärft werden. Die Evakuierung dauerte aber mit sechs Stunden länger als geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 09:00 Uhr