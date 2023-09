Weltkriegsbombe in Cham muss entschärft werden

Cham: Bei Bauarbeiten ist in der oberpfälzischen Stadt eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Nach Angaben des Landratsamts soll sie noch heute entschärft werden. Dazu wird ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle in der Weiherhausstraße eingerichtet. Bewohner, die keine Möglichkeit haben, bei Verwandten oder Freunden zu bleiben, können stattdessen in die Stadthalle kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 17:00 Uhr