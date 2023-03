Weltklimarat veröffentlicht Abschlussbericht

Meldungsarchiv - 20.03.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Interlaken: Der Weltklimarat legt heute in der Schweiz seinen Abschlussbericht zur Erderwärmungvor. Darin bündelt er die Kernaussagen über den Klimawandel aus sechs Berichten, die Tausende Wissenschaftler in den vergangenen acht Jahren präsentiert haben. Der sogenannte Synthesebericht soll deutlich machen, was getan werden muss, um den Klimawandel zu begrenzen und damit die schlimmsten Folgen noch abzuwenden. Die nötigen Entscheidungen dafür müssen Regierungen treffen.

