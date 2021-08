Weltklimarat stellt neuen Bericht vor

Nachrichtenarchiv - 09.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Der Weltklimarat der Vereinten Nationen stellt heute einen neuen Bericht zum Stand der Erderwärmung vor. Ein zentraler Punkt wird dabei das verbleibenden CO2-Budget der Erde sein. Dabei geht es darum, wieviel Treibhausgas noch in der Atmosphäre gelangen kann, um die Erwärmung auf möglichst maximal 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dieses Ziel ist im Weltklimavertrag von Paris verankert. Zudem wird der Bericht den Zusammenhang zwischen Klimawandel und einzelnen Extrem-Wetterereignisse genauer beleuchten sowie die Auswirkungen von Dürre oder Fluten präziser für einzelne Weltregionen beschreiben. - Bundesumweltministerin Schulze forderte mehr Bemühungen zum Klimaschutz. Der "Rheinischen Post" sagte sie, der Bericht des Weltklimarates lasse keinen Zweifel mehr am menschengemachten Klimawandel. Man könne ihn nicht mehr zurückdrehen, so Schulze. Aber man könne die Erderhitzung verlangsamen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.08.2021 01:00 Uhr