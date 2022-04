Weltklimarat stellt Maßnahmen gegen Klimakrise vor

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Der Weltklimarat will am Vormittag einen umfassenden Überblick darüber geben, wie der menschengemachte Klimawandel begrenzt werden kann. Neben Maßnahmen, um den Ausstoß der Treibhausgase etwa im Verkehr, in der Industrie oder bei Gebäuden zu senken, soll es auch um Technologien zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre gehen. Hunderte Wissenschaftler haben für den Bericht zehntausende Studien ausgewertet.

