Weltklimarat sieht Mittelmeerraum als Brennpunkt des Klimawandels

Meldungsarchiv - 25.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Der Weltklimarat sieht den Mittelmeerraum als einen Brennpunkt des Klimawandels. Seit Wochen herrscht dort extreme Hitze. Menschen, Tiere und Natur, aber auch ganze Wirtschaftszweige in Südeuropa, Nordafrika und Nahost seien durch den Klimawandel bedroht, so der Weltklimarat. Derzeit herrscht in Frankreich, Spanien und Portugal eine hohe Waldbrandgefahr - genau wie in Griechenland und Italien, wo schon zahlreiche Feuer wüten. Am schlimmsten ist die Situation auf Sizilien und Rhodos. Dort haben starke Winde die Flammen weiter angefacht. Wie die griechische Feuerwehr berichtet, sind sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos bedroht. Tausende von Touristen haben sich in Sicherheit gebracht und warten auf ihre Ausreise, etwa 4.000 wurden schon von Rhodos ausgeflogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 12:00 Uhr