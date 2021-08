Weltklimarat präsentiert neuen Report

Nachrichtenarchiv - 09.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Der Weltklimarat will am Vormittag neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Klimaerwärmung vorlegen. Der Bericht soll klarer als bisher aufzeigen, wie genau sich der Treibhausgasausstoß auf den Temperaturanstieg auswirkt. Über 230 Experten aus 66 Ländern haben dazu Erkenntnisse zum Klimawandel aus Studien gesichtet und bewertet. Man liefere eine Bestandsaufnahme und eine Grundlage für die Politik, sagte Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte er, ohne die Forschung und die Berichte des Weltklimarates wäre das Pariser Klimaabkommen niemals zustande gekommen. Man wisse, dass dieses Abkommen noch nicht so effektiv sei, wie man es sich wünsche, aber ohne stünde man noch viel schlechter da. Egal wie stark die Erwärmung sei, es lohne sich immer, den Klimaschutz weiterzutreiben. Nur so mindere man das Risiko für weitere Erwärmung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 08:00 Uhr