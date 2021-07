Weltklimarat beginnt abschließende Sitzung zu neuem Forschungsbericht

Genf: Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hat heute seine abschließenden Beratungen für einen neuen Sachstandsbericht begonnen. Der letzte Report war im Jahr 2014 erschienen und eine Basis des Pariser Klimaabkommens. Vertreter aus 200 Staaten fassen in den kommenden zwei Wochen den aktuellen Stand der Forschung zusammen. Zur Eröffnung erklärte die Exekustivsekretärin der UN-Klimarahmenkonvention, Espinosa, die Welt stehe an einem Scheideweg. An den Beschlüssen in diesem Jahr entscheide sich, ob das Ziel die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, erreichbar sei. Der Bericht der Expertengruppe für den Klimawandel soll am 09. August vorgestellt werden. Er berücksichtigt 14.000 wissenschaftliche Beiträge.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.07.2021 18:45 Uhr