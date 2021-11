Weltklimakonferenz strebt Einigung am Samstag an

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt oder neblig, 4 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in den Niederungen meist bewölkt oder neblig. In den Kammlagen der Mittelgebirge und in den Alpen dagegen überwiegend klar. Abkühlung auf 4 bis 0 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende stark bewölkt und gelegentlich Regen. Am Montag Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Tageshöchstwerte 6 bis 12 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.11.2021 22:45 Uhr