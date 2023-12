Weltklimakonferenz ringt um Abschlusserklärung - Kritik an bisherigem Entwurf dauert an

Dubai: Während die Weltklimakonferenz länger als geplant um eine Abschlusserklärung ringt, hält die Kritik am gestern von der Präsidentschaft vorgelegten Entwurf an. Er sieht kein gemeinsames Bekenntnis zum weltweiten Ausstieg aus fossilen Energien vor, wie ihn unter anderem die USA und die Europäische Union fordern. Der ehemalige US-Vizepräsident und Klimaschutzaktivist Gore nannte den Entwurf unterwürfig. Er lese sich, als hätte ihn die OPEC Wort für Wort diktiert. Das Ölkartell hatte sich vor einigen Tagen mit einem Brief an seine Mitglieder gemeldet, um ehrgeizige Beschlüsse zu verhindern. Der Chef der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, Bals, erklärte, ein Signal für einen Wendepunkt der fossilen Energie werde man nur bekommen, wenn Konferenzpräsident Dschaber das wirklich wolle. Dschaber ist Chef des staatlichen Ölkonzerns in den Emiraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 17:00 Uhr