Weltklimakonferenz nähert sich dem Abschluss

Kurzmeldung CDU-Chef Merz fordert beim Bürgergeld Entgegenkommen

Fulda: CDU-Chef Merz fordert beim Thema Bürgergeld großes Entgegenkommen von der Bundesregierung. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda sagte Merz, nur so könne eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Es gehe darum, Anreize für die schnelle Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu setzen. Keine Karenzzeiten, Ansporn, wenn notwendig auch Sanktionen, so der Parteichef. Das Bürgergeld ist ein zentrales Reformvorhaben der Ampel-Koalition und soll zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ersetzen. Es sieht neben höheren Regelsätzen und mehr Schonvermögen auch weniger Sanktionen vor. Die Länder hatten dem Gesetzentwurf am vergangenen Montag die Zustimmung verweigert. Am Mittwoch soll im Vermittlungsausschuss nach einem Kompromiss gesucht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2022 17:45 Uhr