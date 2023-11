Weltklimakonferenz in Dubai hat begonnen

Dubai: In dem Golfemirat hat die 28. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen begonnen. Teilnehmer aus rund 200 Ländern beraten in den kommenden zwei Wochen darüber, wie die Erderwärmung auf ein für Menschen und Natur erträgliches Maß reduziert werden kann. UN-Generalsekretär Guterres sagte vorab, die Konferenz müsse sich zu einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verpflichten. Die Umweltorganisation Greenpeace befürchtet, dass die Öl- und Gaslobby zu großen Einfluss auf die Verhandlungen in Dubai nimmt. Geleitet wird die Konferenz vom Sultan Al Jabar, der auch Chef des staatlichen Öl-Konzerns Adnoc ist. Indes verurteilte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Bundesregierung dazu, wirksame Sofortprogramme vorzulegen, um die Emissionen in den Sektoren Gebäude und Verkehr zu senken. Es müsse sichergestellt werden, dass die zulässigen Richtwerte in den kommenden Jahren eingehalten werden.

