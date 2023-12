Weltklimakonferenz in Dubai geht in wohl entscheidende Nacht

Dubai: Im Ringen um die Zukunft fossiler Brennstoffe geht die Weltklimakonferenz in Dubai in die entscheidende Phase. Tagungs-Präsident al-Dschaber, ließ mitteilen, er sei entschlossen, einen Abschluss zu erzielen. Er werde dazu bis tief in die Nacht Gespräche führen. Den bisher vorliegenden Entwurf für eine Abschlusserklärung lehnen vor allem die USA und die Europäische Union ab. Zusammen mitaber auch Inselstaaten fordern sie, dass in der Erklärung der Ausstieg aus fossilen Energieträgern festgeschrieben wird. Dies lehnen erdölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien und Russland ab. Möglich wäre für einen Kompromiss, dass das Ende fossiler Energien gestaffelt verlaufen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 20:00 Uhr