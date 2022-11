Weltklimakonferenz in Ägypten steht vor dem Scheitern

Nachrichtenarchiv - 19.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el Scheich: Die Weltklimakonferenz in Ägypten droht zu scheitern. Auch in der Verlängerungsphase zeichnet sich keine Einigung ab. Bundesaußenministerin Baerbock drohte, die Europäische Union werde keinen Vorschlägen zustimmen, die das 1,5-Grad-Ziel zurückdrehen. Baerbock sagte, es kursierten Vorschläge auf der Konferenz, denen zufolge kein Staat in den nächsten zehn Jahren seine Klimaschutzambitionen steigern muss - da mache die Europäische Union nicht mit. Auch der Vizevorsitzende der EU-Kommission, Timmermans, erklärte, es sei besser, kein Ergebnis zu haben, als ein schlechtes. Offenbar sind vor allem zwei Punkte strittig: zum einen der Hilfsfonds, der die vom Klimawandel besonders betroffenen Länder unterstützen soll. Zum anderen geht es um ein Programm, mit dem die weltweiten Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren halbiert werden sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2022 12:00 Uhr