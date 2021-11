Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Der Weltklimagipfel ist in der Verlängerung. Konferenz-Präsident Sharma hat am Abend in Glasgow gesagt, die Veranstaltung dürfte sich noch bis heute Nachmittag hinziehen. Bisher konnten sich die Delegierten nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Große Differenzen gibt es offenbar über Hilfszahlungen an Länder, die von der Erderwärmung besonders betroffen sind. Auch über einen Stopp der Kohleverstromung wird gerungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.11.2021 01:00 Uhr