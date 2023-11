Weltklimagipfel in Dubai findet ohne Papst Franziskus statt

Rom: Papst Franziskus hat seine geplante Reise zur Weltklimakonferenz, die morgen in Dubai beginnt, abgesagt. Aus dem Vatikan hieß es, er folge mit Bedauern den Bitten seiner Ärzte. Das 86 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich vergangene Woche eine Grippe zugezogen und sich im Krankenhaus untersuchen lassen. Franziskus wäre der erste Papst gewesen, der eine Rede bei einer UN-Klimakonferenz hält. Für Deutschland wird Bundeskanzler Scholz teilnehmen. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert ihn auf, eine Führungsrolle zu übernehmen. Deutschland-Chef, Kaiser, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Scholz müsse ein Zeichen der Zusammenarbeit an die Entwicklungsländer und besonders klimageschädigte Staaten senden. Dazu gehöre auch, dass Deutschland in den neuen Entschädigungsfonds einzahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 07:00 Uhr