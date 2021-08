Weltklimabericht alarmiert die internationale Gemeinschaft

CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt einigen sich auf Koalition

Magdeburg: In Sachsen-Anhalt haben CDU, SPD und FDP ihre Verhandlungen über ein Regierungsbündnis erfolgreich abgeschlossen. Spitzenvertreter der drei Parteien einigten sich auf einen Entwurf für einen Koalitionsvertrag. Bei CDU und SPD müssen nun noch die Mitglieder über ein Bündnis entscheiden, bei der FDP ein Parteitag. Die neue Koalition könnte dann den amtierenden Ministerpräsidenten Haseloff am 16. September im Landtag im Amt bestätigen. Es wäre die erste Koalition aus CDU, SPD und FDP in Deutschland seit 1959.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 22:00 Uhr