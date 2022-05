Welthungerhilfe warnt vor Hungerkrise infolge des Ukraine-Kriegs

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Der Ukraine-Krieg und die Folgen beschäftigen heute gleich zwei G7-Treffen, die in Deutschland stattfinden. An der Ostsee beraten die Außenminister der sieben führenden westlichen Industrieländer. In Stuttgart treffen sich die G7-Landwirtschaftsminister, um über die Ernährungssicherheit zu sprechen. Die Welthungerhilfe warnte vor einem dramatischen Anstieg der Zahl der Hungernden als Folge des Krieges. Vizechef Schneider sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", um das zu verhindern müssten die Landwirtschaftsminister schnellstmöglich Akuthilfen auf den Weg bringen. Die Ukraine ist ein wichtiger Getreideproduzent, ein Lieferausfall treibt die Preise weltweit weiter in die Höhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 07:00 Uhr