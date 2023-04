Welthungerhilfe warnt vor humanitärer Tragödie im Sudan

Meldungsarchiv - 20.04.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Khartum: In der sudanesischen Hauptstadt Khartum ist wohl auch eine dritte angekündigte Waffenruhe gebrochen worden. Das berichteten Anwohner und Medien. Dabei gerät offenbar die Zivilbevölkerung im Machtkampf zwischen Armee und den paramilitärischen RSF immer mehr zwischen die Fronten. Die Welthungerhilfe warnte vor einer humanitären Tragödie. Schon vor dem Ausbruch der Gewalt habe jeder Fünfte in dem nordostafrikanischen Land mit 46 Millionen Einwohnern Hunger gelitten, hieß es. Besonders dramatisch sei die Situation in der westlichen Region Darfur.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2023 14:00 Uhr