Welthungerhilfe ruft Westen zu Gesprächen mit Taliban auf

Bonn: Die Deutsche Welthungerhilfe plädiert für einen pragmatischen Umgang mit den Taliban in Afghanistan. Asien-Regionaldirektorin Gottschalk sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", es sei immer wieder vergeblich versucht worden, Druck auf die dort herrschende radikal-Islamische Taliban zu machen. Für die notleidende Bevölkerung in Afghanistan könne aber nur mit den Taliban etwa erreicht werden - und nicht gegen sie. Nach Gottschalks Worten darf humanitäre Hilfe nicht politisiert werden. Sie forderte die Bundesregierung auf, eine Vertretung in Afghanistan einzurichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 09:15 Uhr