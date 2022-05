Welthungerhilfe befürchtet drastischen Anstieg der Zahl der Hungernden

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine rechnet die Welthungerhilfe mit einem drastischen Anstieg der Zahl der Hungernden weltweit. Die Organisation forderte die westlichen Industriestaaten auf, schnell Akuthilfen auf den Weg zu bringen. Auf dem Weltmarkt für Getreide sind die Preise so stark gestiegen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Weizen, Gerste und Roggen ist nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts 65 Prozent teurer als vor einem Jahr, beim Mais sind die Importpreise um 37 Prozent gestiegen. Hintergrund ist, dass tausende Tonnen Getreide aus der Ukraine derzeit kriegsbedingt nicht exportiert werden können. Die Ukraine gehört zu den wichtigsten Anbauländern. Die Agrarminister der G7-Gruppe treffen sich am Vormittag in Stuttgart. Die Folgen des Kriegs für die Ernährungssicherheit stehen im Mittelpunkt der Konferenz.

