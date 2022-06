Weltgetreideernte sinkt voraussichtlich nur geringfügig

Deutsche Nationalelf verbessert sich in FIFA-Weltrangliste

Zürich: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft rückt in der FIFA-Weltrangliste wieder an die Top 10 heran. Das Team von Bundestrainer Flick hat sich nach dem Start in die Nations League um einen Rang auf den elften Platz verbessert. Die DFB-Auswahl hatte in der Nations League eine Partie gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. An der Spitze der FIFA-Weltrangliste steht nach wie vor Brasilien vor Belgien und Argentinien. Weltmeister Frankreich rutschte nach vier Spielen ohne Sieg in der Nations League auf Rang vier ab.

