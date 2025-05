Weltgesundheitsversammlung berät über Pandemie-Abkommen

Genf: In der Schweiz beginnt heute die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO-Mitglieder wollen eine Vereinbarung für künftige Pandemien beschließen. Ziel ist es, die Verteilung von Impfstoffen gerechter zu gestalten und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu verbessern. Der Gesundheitsexperte Christoph Benn sagte im BR, vor allem ärmere Länder im globalen Süden würden von einem gemeinsamen Frühwarnsystem profitieren. Dies sei ein Fortschritt. Strittig ist allerdings nach wie vor, wie mit Technologie-Transfer umgegangen werden soll: Dabei geht es etwa um die Freigabe von teuren Patenten für Impfstoffe. Auch Bundesgesundheitsministern Warken wird an dem Treffen heute teilnehmen. Deutschland hat seine Unterstützung für die WHO um weitere zehn Millionen Euro aufgestockt.

