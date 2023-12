Welternährungsprogramm warnt vor Kollaps der Versorgung im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Im Gazastreifen steht die Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung nach UN-Angaben vor dem Zusammenbruch. Der Vize-Direktor des Welternährungsprogramms, Skau, erklärte nach einem Besuch vor Ort, die Situation sei unhaltbar: Es herrsche Hunger, Chaos und Verzweiflung, Familien lebten auf den Straßen. Da Hilfsgüter und Treibstoff fehlten, könnten seine Mitarbeiter die Menschen nicht mehr versorgen, so Skau. Er forderte dringend einen humanitären Waffenstillstand. - Im UN-Sicherheitsrat ist in der Nacht erneut eine entsprechende Resolution gescheitert. Die USA legten ihr Veto ein. Großbritannien enthielt sich. Der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Wood, begründete die Ablehnung damit, dass die Gräueltaten der Hamas in dem Entwurf nicht verurteilt wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 07:00 Uhr