Welternährungsprogramm warnt vor Hungersnot in Afghanistan

Rom: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt vor einer Hungersnot in Afghanistan. Der zuständige Regionaldirektor sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, viele Programme für humanitäre Hilfe seien "drastisch unterfinanziert". Die Lage sei durch den nahenden, strengen Winter in Afghanistan besonders kritisch. Zudem kämpft das Land mit den Folgen mehrerer Erdbeben, bei denen am Wochenende laut Medienberichten fast 2.500 Menschen ums Leben gekommen sind. Der UN-Vertreter forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, die Hilfen für Afghanistan wieder zu erhöhen. Diese wurden deutlich zurückgefahren, nachdem die Taliban die Macht wieder übernahmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 04:00 Uhr