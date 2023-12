Weltcup-Ski-Rennen in Val d'Isère und St. Moritz sind abgesagt

Val d'Isère : Beim alpinen Ski-Weltcup fallen weitere Rennen aus. Der Slalom der Männer, der heute im französischen Val d'Isère stattfinden sollte, wurde nach nächtlichem Regen und Schneefall abgesagt. Auch der zweite Super-G der Frauen in St. Moritz in der Schweiz findet wegen schlechter Pistenbedingungen nicht statt. Die Veranstalter begründeten die Absagen mit der Sorge um die Sicherheit der Athletinnen und Athleten. Zuvor konnten in dieser Saison schon Rennen in Sölden, am Matterhorn und in Beaver Creek in den USA wegen des Wetters nicht wie geplant stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 10:00 Uhr