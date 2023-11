Weltcup-Abfahrt am Matterhorn ist wetterbedingt abgesagt

Zum Sport: Die erste Ski-Weltcup-Abfahrt am Matterhorn ist abgesagt. Wegen Neuschnees und starker Windböen kann das Rennen nicht stattfinden. - In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg mit 4:0 besiegt. Der FC Bayern München trifft am Nachmittag auf den Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 08:00 Uhr