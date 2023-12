Weltbevölkerung wächst 2023 um 66 Millionen Menschen

Hannover: Die Weltbevölkerung ist in diesem Jahr um rund 66 Millionen Menschen gewachsen. Wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung mitteilte, werden morgen geschätzt 8,073 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Wie es weiter hieß, wachse die Weltbevölkerung in absoluten Zahlen zwar weiter an, doch verlangsame sich der Anstieg. Die Vereinten Nationen schätzen, dass im Jahr 2050 rund 9,7 Milliarden und in den 2080er Jahren 10,4 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2023 12:45 Uhr