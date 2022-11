Weltbevölkerung erreicht Marke von acht Milliarden Menschen

G20-Gipfel will russischen Angriffskrieg verurteilen

Nusa Dua: Die Teilnehmer des G20-Gipfels in Indonesien haben sich offenbar auf den Entwurf einer Abschlusserklärung geeinigt. Medien zitieren aus dem Dokument, in dem der russische Überfall auf die Ukraine breiten Raum einnimmt. So wird die - so wörtlich - russische Aggression in aller Schärfe missbilligt. Russland wird zudem aufgefordert, seine Truppen komplett und bedingungslos von ukrainischem Gebiet abzuziehen. Unklar ist, wieviele Staaten sich der Erklärung in dieser Form anschließen werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief die Gipfelteilnehmer auf, Russland diplomatisch und wirtschaftlich weiter zu isolieren. Territoriale Zugeständnisse an Moskau lehnte Selenskyj nochmals ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 11:00 Uhr