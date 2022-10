Weltbank schätzt Hochwasserschäden in Pakistan auf 40 Milliarden US-Dollar

Nachrichtenarchiv - 19.10.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Islamabad: Die Weltbank schätzt die Schäden des Rekordhochwassers in Pakistan in diesem Sommer auf 40 Milliarden US-Dollar. Das wurde bei einem Treffen von Ministerpräsident Sharif mit dem neu formierten Klimarat bekannt. Die pakistanische Regierung war von einer weit geringeren Schadenssumme ausgegangen. Von Juni an hatte heftiger Monsunregen in großen Teilen des Landes für Überschwemmungen gesorgt. 1.700 Menschen kamen ums Leben, zwei Millionen Häuser wurden beschädigt oder weggeschwemmt.

