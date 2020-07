Weltbank ruft zu Entschuldung der ärmsten Länder auf

Merkel skizziert vor Europaparlament deutsche Ratspräsidentschaft

Brüssel: Bundeskanzlerin Merkel hat vor dem Europaparlament eindringlich auf den Erhalt der Grundrechte wie Redefreiheit, Gleichberechtigung und religiöse Vielfalt in der EU gepocht. Dies sei das erste was ihr in der Ratspräsidentschaft am Herzen liege, sagte sie vor den Parlamentariern in Brüssel. Zwar seien die Grundrechte während der Corona-Krise zum Teil eingeschränkt worden, aber eine Pandemie dürfe nie Vorwand sein, um demokratische Prinzipien auszuhebeln. Zugleich mahnte die Kanzlerin den Zusammenhalt in der EU an. Allein komme niemand durch die Krise. Als weitere Schwerpunkte der sechsmonatigen deutschen EU-Ratspräsidentschaft nannte Merkel den Klimaschutz, die Digitalisierung sowie Europas Verantwortung in der Welt. Europa müsse grüner, innovativer und wettbewerbsfähiger werden, so die Kanzlerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2020 21:00 Uhr